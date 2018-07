Sicilia, riparte il progetto “Case a 1 euro”

Connect on Linked in

E’ pronto a ripartire in Sicilia il progetto “Case a 1 euro”, con l’obiettivo di combattere lo spopolamento dei piccoli comuni siciliani, ridando vita a tutte quelle case del centro storico e delle frazioni che ormai sono abbandonate.

Dopo Gangi, dove ha già avuto un notevole successo, ad adottare la lodevole iniziativa sarà il comune di San Piero Patti, in provincia di Messina, che metterà dunque in vendita al prezzo simbolico di 1 euro delle abitazioni abbandonate, con il vincolo per gli acquirenti di ristrutturare in tempi brevi e secondo un ‘piano del colore’, a tutela della ‘bellezza’ del luogo.

“Un ritorno alla pietra, al ferro e al legno, alle costruzioni d’un tempo, per far rinascere il paese che veniva considerato la ‘perla dei Nebrodi’ e che negli anni ha perso la sua capacità attrattiva, lasciando troppo spesso l’amaro in bocca a tante generazioni costrette a emigrare per lavoro, a volte senza più speranze” – ha commentato il già candidato sindaco alle elezioni comunali scorse, Gianluca Camuti.

Di Pietro Geremia