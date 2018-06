Sicilia, rissa durante una prima comunione a Giarre: schiaffi e offese tra due cognati in chiesa

Print This Post

Lite tra due cognati durante la festa per la comunione a Giarre, sfociata in una rissa nella parrocchia Gesù Lavoratore. Schiaffi e offese sono volati forse per uno spintone di troppo nel momento della tradizionale foto di gruppo. Agli uomini si sono aggiunti poi anche le loro signore.

La scintilla è scattata ieri ma in realtà tra le due famiglie c’erano dissidi da anni. È il parroco, don Antonio Pennisi, a dare notizia dell’episodio sulla pagina Facebook della comunità parrocchiale Gesù Lavoratore:

«Carissimi, oggi dopo la celebrazione della prime comunioni, durante il momento dedicato alla consegna dei ricordini e delle fotografie, siamo stati spettatori di un episodio brutto, increscioso, disdicevole. Due uomini, seguiti dalle loro signore sono stati protagonisti di una rissa in Chiesa.

Tutti ci siamo rimasti alquanto male, ma i bambini di prima comunione (e quelli presenti in assemblea) hanno molto sofferto e hanno ricevuto un pessimo esempio di violenza. Gli adulti, ovunque si trovino (a maggior ragione in Chiesa) non possono permettersi tali comportamenti. Questi modi degradano l’essere umano a bestia. La ragionevolezza, il buonsenso, il dialogo rispettoso (doni comuni agli uomini) devono essere recuperati e usati nelle relazioni sociali.

I conti si risolvono con la mente e non con le mani. E soprattutto mai, mai davanti ai bambini, che vanno preservati da ogni parola, gesto o spettacolo non decente. Oggi la festa dei bimbi di comunione di Gesù Lavoratore è stata rovinata chi potrà riparare a così tanta offesa?»

Fonte: gds.it

(http://catania.gds.it/2018/06/04/rissa-a-una-prima-comunione-a-giarre-schiaffi-e-offese-tra-due-cognati-in-chiesa_862664/)