Sicilia, ristorante con licenza sospesa apre al pubblico: elevata maxisanzione

Gli uomini della polizia di stato di Catania hanno elevato una maxisanzione a carico del proprietario di un ristorante del centro per il reato di inottemperanza a un provvedimento legalmente dato dall’Autorità ai sensi dell’art. 650 c.p.

Il locale era stato oggetto di un controllo disposto dal questore etneo in merito al contrasto dell’illegalità diffusa sulla normativa in materia di riposo della quiete pubblica e occupazione illegale di spazio di vie pubbliche da parte degli esercenti commerciali titolari di ristoranti, pub e simili dove le forze dell’ordine avevano scoperto non solo che il titolare deteneva del pesce spada all’interno del pozzetto congelatore non contrassegnato come tale nell’apposito menù ma anche lo stesso sfruttava lo stato di bisogno dei lavoratori, in taluni casi sottopagandoli e costringendoli a lavorare in condizioni pessime sotto il profilo della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Eseguiti i controlli l’esercizio commerciale era stato dunque posto sotto sequestro ma il titolare, incurante della legge, l’indomani dalla visita giudiziaria ha avuto la brillante idea di aprire nuovamente al pubblico venendo però immediatamente ribeccato dalle forze dell’ordine le quali hanno irrorato una serie di maximulte inerenti alle disposizioni violante.

Di Pietro Geremia