Sicilia, ritrovata Michela Manca, giovane mamma scomparsa 2 settimane fa

Fine della paura per la scomparsa di Michela Manca, la giovane mamma palermitana scomparsa da casa la notte tra domenica 17 dicembre e lunedì 18 lasciando il compagno e i suoi due figli, di 4 anni e 9 mesi.

La donna infatti, è stata ritrovata dai carabinieri in un paesino della provincia di Palermo, dove, una volta accompagnata in caserma per interrogarla, la ragazza ha confermato la sua identità ai militari, ma specificando però che per adesso non vuole tornare a casa.

Michela ha quindi precisato in sede di interrogatorio di volere tranquillità e stare lontana dalla sua famiglia, nonostante i suoi parenti aspettano da tempo una sua chiamata per capire le motivazioni del suo allontanamento.

Di Pietro Geremia