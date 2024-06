In un movimento audace verso la semplificazione fiscale e l’incentivazione della regolarità tributaria, la Regione Siciliana ha annunciato l’implementazione di misure agevolative significative riguardanti le tasse automobilistiche.

Gli automobilisti siciliani possono ora beneficiare di uno sconto del 10% sul bollo auto e dell’estensione della popolare iniziativa “Straccia bollo” fino al 1° luglio 2024, mirata a coloro che desiderano regolarizzare i propri pagamenti pregressi.

Sconto del 10% e Facilità di Accesso

L’assessorato regionale dell’Economia ha chiarito che lo sconto è disponibile per gli automobilisti senza debiti pendenti relativi a tasse automobilistiche di anni precedenti. Questo vantaggio può essere ottenuto presentandosi presso gli sportelli dell’Automobile Club d’Italia (ACI) o nelle tabaccherie autorizzate dell’isola, utilizzando il codice di riduzione 54. È importante notare che gli uffici postali sono esclusi da questa iniziativa, a causa della non adesione di Poste Italiane all’accordo.

Ulteriori Agevolazioni in Arrivo

La Regione ha inoltre annunciato l’introduzione di ulteriori sconti per i contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria del bollo auto, con dettagli attuativi che verranno definiti a breve in collaborazione con gli istituti bancari.

Impegno della Regione e Supporto ai Contribuenti

L’assessore Marco Falcone ha ribadito l’impegno della Regione nel mantenere le promesse fatte in termini di agevolazioni fiscali per i cittadini siciliani, sottolineando l’importanza di agevolare i contribuenti che cercano di mettersi in regola. Falcone ha espresso gratitudine verso il dipartimento delle Finanze e l’ACI per il loro impegno a favore dei contribuenti siciliani.

Come Beneficiare delle Agevolazioni

I proprietari di veicoli in Sicilia, sia persone fisiche che giuridiche, possono accedere allo sconto del 10% sulla tassa automobilistica regionale 2024, a condizione di essere in regola con le annualità precedenti. È possibile richiedere il rimborso per chi ha già effettuato il pagamento a tariffa piena, garantendo che la Regione verificherà la regolarità dei pagamenti passati.

“Straccia Bollo” e Regolarizzazione Tasse Pregresse

L’iniziativa “Straccia bollo” permette di saldare le tasse automobilistiche pregresse senza incorrere in sanzioni o interessi. Questa agevolazione è rivolta a debiti tributari degli anni 2016-2022, con la possibilità di regolarizzazione presso le delegazioni ACI o agenzie di pratiche auto autorizzate fino al 1° luglio 2024.

Conclusioni

Le misure introdotte dalla Regione Siciliana rappresentano un passo significativo verso la facilitazione della vita fiscale degli automobilisti siciliani, promuovendo la regolarità dei pagamenti e offrendo sostegno economico attraverso sconti e agevolazioni. Queste iniziative non solo mirano a recuperare introiti ma anche a rafforzare il senso di responsabilità fiscale tra i cittadini, dimostrando un impegno concreto verso la semplificazione e l’efficienza amministrativa.