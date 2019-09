Sicilia, ruba 5 mila euro di corrente elettrica: arrestato 72enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Erice, paese in provincia di Trapani, hanno arrestato un 72enne del posto per il reato di furto di energia elettrica.

Secondo quanto emerso dalle indagini pare che l’uomo sia stato beccato in flagrante da parte dei militari mentre attingeva dall’illuminazione pubblica, tramite allaccio abusivo, energia elettrica per illuminare il casolare da lui abitato.

La segnalazione sarebbe partita direttamente dal personale dell’ufficio verifiche Enel di Trapani i quale avrebbero evidenziato alle pubbliche autorità un anomalo consumo di energia che avrebbe così fatto partire gli accertamenti dai quali sarebbe emerso come per ben 10 anni non fosse presente nessuna utenza nella zona interessata.

Secondo una prima analisi dei dati, vista la precedente utenza dismessa da circa 10 anni, è stato calcolato un danno di oltre 5.000 euro per il quale l’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarebbe dunque stato arrestato e posto ai domiciliari presso l’abitazione del figlio.