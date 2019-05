Sicilia, ruba auto e si scaglia contro processione: individuato l’autore della pazzia

Connect on Linked in

In seguito ad una caccia serrata è stato individuato l’autore del furto di auto che avrebbe potuto tramutarsi in una vera e propria strage ad Alcamo, in provincia di Trapani.

Si tratterebbe di un 18enne pregiudicato del posto il quale è stato dunque accusato di aver seminato il panico durante la processione di Maria Ausiliatrice dopo aver rubato una Nissan Micra in corso dei Mille per poi andare ad imboccare una traversa dalla quale sarebbe sbucato proprio al centro della manifestazione religiosa rischiando di colpire la folla.

Approfittando della paura dei presenti il giovane, appena maggiorenne e ancora senza patente, avrebbe abbandonato il mezzo in via Goldoni per poi far perdere del tutto le proprie tracce. Solo le solerti indagini degli uomini dell’arma dei carabinieri hanno permesso la sua individuazione e alla conseguente denuncia per i reati di ricettazione aggravata, transito in zona vietata, guida pericolosa, fuga a seguito di incidente e guida senza patente.