Sicilia, ruba caffè in un supermercato: arrestata 22enne romena

Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti hanno effettuato una serie di controlli straordinari atti alla repressione dei crimini comuni nel territorio di Messina.

L’operazione, denominata “Quartieri Sicuri” e portata avanti grazie alla collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale oltre che da un’unità cinofila della Questura di Catania, ha interessato in toto la città con un bilancio di ben 504 persone e 3814 veicoli controllati oltre ad un accertamento su 80 soggetti sottoposti ad obblighi di legge.

In particolare, i poliziotti messinesi sono riusciti ad individuare una cittadina di nazionalità rumena che, appena uscita da un supermercato, si guardava attorno freneticamente. Insospettiti dall’atteggiamento della ragazza, di soli 22 anni, gli agenti hanno dunque avviato una perquisizione personale rinvenendo all’interno della felpa indossata dalla giovane alcune confezioni di caffè.

Una volta bloccata e ammanettata, la 22enne è stata portata in Questura dove, dopo le formalità di rito, sarà processata per direttissima per il reato di furto.