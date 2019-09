Sicilia, percepisce reddito di cittadinanza e per arrotondare ruba fiori al cimitero e li rivende: beccato 34enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Catania hanno denunciato un 34enne originario del posto per il reato di furto aggravato.

Stando a quanto scoperto dagli agenti etnei, l’uomo soleva recarsi presso l’obitorio del cimitero comunale col fine di depredare le corone e i cuscini di fiori per poi smontarli, trasportarli a bordo della propria auto priva di revisione e assicurazione per rivenderli nel suo negozio situato proprio di fronte al cimitero privo di contratto di locazione e allacciato abusivamente alla rete dell’Enel.

Un vero e proprio trionfo dell’illegalità quello messo in atto dal 34enne il quale, tra le altre cose, pare che fosse il percettore di reddito di cittadinanza senza averne i titolo legali, motivo per il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria anche per truffa aggravata.