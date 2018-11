Sicilia, ruba identità di un uomo per diventare bigamo: preso 55enne e le complici

Connect on Linked in

La realtà supera spesso la fantasia e questa, incredibile storia ne è la prova.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palagonia e di Ramacca, su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, hanno arrestato il 55enne G.D.S. insieme all’ucraina V.Y.D di 52 anni e alla sorella A.D.S. di 62 anni per la violazione in concorso degli artt. 81,110 379, 476, 479, 489, 494, 495, 556, 557 e 640 bis del codice penale.

Nel dettaglio, in seguito ad accuratissimo accertamenti investigativi fatti dai militari sembra che l’uomo vivesse da circa 15 anni con l’identità sottratta ad un povero invalido di Ramacca, mediante la quale, seppur già coniugato con un’altra donna, aveva contratto matrimonio con la 52enne ucraina.

L’incredibile scoperta è avvenuta quando la vittima, un invalido civile di 57 anni ricoverato stabilmente in una struttura sanitaria a causa della propria patologia, ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine per via di una serie di strane anomalie che lo avrebbero visto protagonista.

Specificatamente, l’uomo, al momento del rinnovo del modello Isee, avrebbe scoperto non solo che risultassero a suo nome diversi rapporti bancari che non aveva mai indicato, ma addirittura l’esistenza di una cartella esattoriale registrata presso l’Agenzia delle Entrate a suo nome per la quale gli si intimava di pagare una somma di circa 2 mila euro legata a dei mancati versamenti di contributi all’Inps, riferiti alla sua attività lavorativa come operaio edile, oltre alla più assurda delle sorprese: il ritrovarsi coniugato da diversi anni con una cittadina ucraina mai conosciuta.

Una sorprendente storia che solo grazie alla solerte azione dei carabinieri è stata possibile ricostruire, permettendo dunque la cattura del 55enne, rinchiuso nel carcere di Rimini su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale calatino, e delle sue complici, relegate agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia