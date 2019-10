Sicilia, ruba soldi dalla cassa: arrestato 45enne

Print This Post

Nella giornata di ieri un 45enne di Siracusa che si trovava in carcere sarebbe stato raggiunto da un’altra misura di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per il reato di rapina.

Secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti appartenenti alla Squadra Mobile, lo scorso 13 settembre il detenuto si sarebbe recato in un negozio in Via Adige armato di pistola e con il volto travisato minacciando la proprietaria di gravi ritorsioni e depredando il denaro contenuto all’interno della cassa.

Solo grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile identificare il galeotto a cui sarebbe stata effettuata una perquisizione domiciliare dove sarebbero stati ritrovati e sequestrati da parte degli agenti gli indumenti utilizzati durante la rapina.