Sicilia, ruba telefono e manda messaggi minacciosi e volgari ai contatti: denunciato 46enne

Gli uomini della polizia di stato di Augusta hanno denunciato un 46enne del posto per il reato di ricettazione.

Stando a quanto emerso in seguito alle solerti indagini portate avanti dagli agenti l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati specifici, non solo si sarebbe impossessato di uno smartphone trafugandolo da un’auto in sosta ma avrebbe iniziato ad inviare una serie di messaggi minacciosi e volgari ai contatti salvati in memoria.

Solo grazie al supporto dei tecnici della Polizia scientifica di Roma è stato dunque possibile individuare il malfattore e consegnarlo alle maglie della legge.