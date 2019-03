Sicilia, ruba termosifoni da una scuola: preso 33enne

Print This Post

Gli uomini della polizia di Stato di Messina hanno arrestato nella giornata di ieri un 33enne del posto per il reato di furto aggravato.

Nel dettaglio, pare che l’uomo sia stato preso in flagrante mentre stava rubando alcuni termosifoni in un istituto scolastico. Alla vista degli agenti e temendo di essere stato beccato, il 33enne avrebbe tentato dapprima di nascondersi e successivamente di liberarsi del giubbotto in cui teneva alcuni arnesi da scasso.

Una mossa che per lo sfortunato ladro non è valsa a niente dato che gli agenti, mangiando la foglia, l’hanno fermato e avviato una perquisizione sia personale sia all’interno della Fiat Punto grigia di sua appartenenza rinvenendo così alcuni radiatori trafugati dalla scuola vicina.

Espletate le formalità di rito e restituito il mal tolto al dirigente scolastico, l’uomo è stato posto ai domiciliari , su disposizione dell’autorità giudiziaria.