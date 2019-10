Sicilia, ruba una bicicletta e la carica sulla propria autovettura: arrestato 26enne

Connect on Linked in

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato, con l’accusa di furto aggravato, Sciarratta Giuseppe, nato a Palermo, classe 1993, ivi residente.

Alle prime ore del mattino, in via Isidoro La Lumia, i carabinieri hanno sorpreso Sciarratta mentre stava caricando sulla propria autovettura, una fiat stilo, una bicicletta elettrica, rubata poco prima. Dagli accertamenti è risultato che la bicicletta era stata parcheggiata e legata, tramite una catena, ad un palo della segnaletica stradale e che l’uomo l’aveva asportata, sollevandola per circa 2 metri di altezza, riuscendo così ad estrarla letteralmente dal palo cui era ancorata.

Infatti la bici si presentava ancora con la catena ed il lucchetto ancora intatti. A seguito della perquisizione veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto, nella disponibilità dello Sciarratta, uno scalpello ed un set di chiavi per lo smontaggio; il tutto posto sotto sequestro. Lo Sciarratta veniva altresì deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando, in attesa del rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto l’indagato è stato rimesso in libertà in attesa del processo.