Sicilia, rubano bici elettrica: 3 i giovani arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio, in via Pagano, hanno arrestato per il reato di furto aggravato D.F.a., 22 enne, M.l. e J.s., entrambi 18 enni, tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno sorpreso i giovani che avevano appena rubato una bicicletta elettrica , per cui li hanno prontamente bloccati. La proprietaria è stata rintracciata e le è stato restituito il maltolto. I tre arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.