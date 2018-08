Sicilia, rubano energia per alimentare giostra del tiro a segno: arrestati due 20enni

Nell’ambito delle attività di controllo eseguite in occasione dei festeggiamenti in onore di San Lorenzo, patrono del piccolo centro nebroideo di Frazzanò, gli uomini dell’arma dei carabinieri della provincia di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, 2 giovani catanesi rispettivamente di 20 e 26 anni, per i reati di furto aggravato in concorso. A quanto pare infatti, i due etnei avevano predisposto una bancarella di giochi “tiro a segno” ben allestista ed illuminata da una serie di lampade. L’approntamento posto a cornice del clima festoso presentava una particolarità che non è dunque sfuggita ai militari i quali, dopo una serie di verifiche, hanno così accertato che l’illuminazione ed i sistemi dei giochi erano allacciati in modo fraudolento, tramite un lungo cavo, alla linea elettrica comunale. In seguito alla scoperta, i due giovani ventenni sono stati condotti in caserma dove, dopo le formalità di rito, sono dunque stati arrestati per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

