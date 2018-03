Sicilia, rubano generi alimentari dalla mensa scolastica: arrestati dai carabinieri

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Brolo (ME), nel corso del servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in particolare di furti in abitazione, traevano in arresto in flagranza di reato D.A. di anni 29 ed un minorenne di anni 15.

I predetti venivano sorpresi all’interno dell’istituto alberghiero I.I.T.G. “Merendino” di Brolo (ME) mentre si apprestavano a fuggire dopo aver asportato generi alimentari e materiali di vettovagliamento dalla mensa scolastica.

Espletate le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione delle AA.GG. competenti sono stati tradotti, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari il 29enne, mentre il minore è stato accompagnato presso il CPA di Messina, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.