Sicilia, sale sul treno senza biglietto e minaccia controllore con forbici: deferito nigeriano

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di Acireale hanno bloccato un 34enne di origini nigeriane.

A quanto pare l’extracomunitario, destinatario di un provvedimento d’espulsione dal territorio italiano emesso dalla Prefettura di Roma, si sarebbe recato sul treno della tratta Catania-Messina senza biglietto.

Una volta scoperto dal controllore e invitato a scendere alla prima fermata utile, il 34enne avrebbe iniziato ad inveire nei confronti del pubblico ufficiale arrivando addirittura a minacciarlo con un paio di forbici.

Una volta fermato il treno alla stazione ferroviaria di Guardia sarebbero giunti sul posto militari etnei i quali avrebbero dapprima tranquillizzato il nigeriano per poi condurlo in caserma, denunciarlo e infine predisporre la sua conduzione presso un centro di permanenza di Roma per la sua espulsione così come decretato dalla pubblica autorità.