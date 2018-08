Sicilia, Salvini: “La lotta alla mafia è una delle priorità del governo”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini in visita a Catania alla Geotrans, azienda confiscata alla criminalità organizzata, ha dichiarato ai giornalisti presenti la volontà da parte dello Stato di combattere la criminalità organizzata: “La lotta alla mafia nel mio governo è la priorità. Sono qui a rendere omaggio ai lavoratori che non hanno mollato, agli amministratori che dopo la confisca hanno permesso a questa azienda di andare avanti. È uno dei 15mila beni che voglio che siano usati sempre di più è sempre meglio. Abbiamo approvato – continua Salvini – il potenziamento dell’Agenzia dei beni confiscati e sequestrati ed il decreto sicurezza che porterò in Consiglio dei Ministri a settembre avrà una accelerazione come nell’aggressione ai patrimoni dei mafiosi. Sono contento di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Spero che riusciremo a fare ancora di più perché l’unico linguaggio che conoscono queste persone, in Sicilia come il Lombardia, è portargli via via tutto fino all’ultimo centesimo e questo continueremo a fare” – conclude il ministro dell’Interno.

Di Pietro Geremia