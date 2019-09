Sicilia, Samara Challenge: due giovani minacciati con coltello

Continua senza nessuna sosta la “Samara Challenge” nelle città della Sicilia.

L’ultimo caso della moda horror, che ha come protagonista la bambina del film “The Ring” e che ha come scopo quello di spaventare quante più persone possibile andando in giro per le strade indossando i panni della creatura hollywoodiana, pare sia avvenuto a Partinico, dove un 17enne e un 21enne avrebbero raccontato alle forze dell’ordine di essere stati inseguiti e minacciati da un estraneo travestito da Samara Morgan con in mano un coltello per poi vederlo salire sopra una fiat punto senza targa dileguandosi così nel nulla come, appunto, uno spettro.

Sul caso gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno avviato le indagini acquisendo i filmanti di videosorveglianza della zona per cercare di dare un nome e un volto al misterioso personaggio.