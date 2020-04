Sicilia, sbanda con la propria auto: deceduto 41enne

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri lungo la Strada Statale 385 Catania-Caltagirone.

Un 41enne originario di Scordia alla guida di una Ford Focus pare infatti che, per cause ancora da capire, sia andato a finire con il proprio mezzo fuori la carreggiata terminando la propria corsa in un terrapieno. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 atto ad aiutare la vittima, questi non hanno potuto fare altro che costatare la morte del povero 41enne.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini di rito per stabilire le cause del sinistro stradale.