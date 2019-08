Sicilia, sbanda con la propria moto: deceduto campione regionale di corsa con gli scooter

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri ad Erice, in provincia di Trapani.

Un meccanico di 35 anni originario del posto si stava recando ad Erice Vetta quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, avrebbe iniziato a sbandare finendo a sbattere contro il guard rail.

In seguito al sinistro si sono immediatamente recati sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro, campione regionale di corsa con gli scooter, presso il pronto soccorso dell’ospedale trapanese di Sant’Antonio Abate dove nonostante gli sforzi dei medici sarebbe deceduto poco dopo.

Sul luogo del sinistro anche i vigili urbani che hanno

avviato le rilievi di rito atti a chiarire le dinamiche dello sfortunato fatto.