Sicilia, sbanda con lo scooter e finisce fuori strada: grave 48enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani.

Un uomo di 48 anni a bordo di uno scooter pare infatti che abbia perso il controllo del mezzo a due ruote sbattendo violentemente la testa contro il duro asfalto. In seguito al sinistro si sarebbero precipitati sul posto i soccorritori del 118 i quali avrebbero caricato il centauro in ambulanza e trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Villa Sofia dove i medici del pronto soccorso starebbero tuttora tentando di mantenerlo in vita.

Sul luogo dell’incidente anche il personale dell’Anas e gli uomini della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti di rito atti a identificare le dinamiche dell’accaduto.