Sicilia, sbloccati fondi per creazione di parcheggi: tra le città interessate anche Canicattì

Piovo fondi per le infrastrutture in Sicilia.

Nei giorni scorsi l’assessorato regionale alle Infrastrutture guidato da Marco Falcone avrebbe sbloccato e messo in campo la somma iniziale di circa 5 milioni di euro (successivamanete ampliabile a 12 milioni) per poter costruire o modernizzare i parcheggi per auto in ben 13 città siciliane portando così una maggiore vivibilità oltre che un migliore spostamento delle cittadini.

Ad essere coinvolte nel progetto del Piano Parcheggi fortemente voluto dal governatore Nello Musumeci per i centri abitati superiori ai 30.000 abitanti saranno nello specifico i comuni di Canicattì, Agrigento, Licata, Favara, Acireale, Caltagirone, Misterbianco, oltre che Trapani e Marsala, Bagheria e Partinico, Ragusa e Siracusa.

Di Pietro Geremia