Sicilia, scappa dai domiciliari: 50enne beccato da militare fuori servizio

Connect on Linked in

Pensava di poterla fare franca il pregiudicato 50enne originario di Leonfonte beccato nella giornata di ieri fuori dalla propria abitazione nonostante il regime degli arresti domiciliari.

A quanto pare infatti l’uomo sarebbe stato notato nei pressi di un ufficio pubblico da un carabiniere che, libero dal servizio, stava transitando per le vie del paese in provincia di Enna venendo quindi immediatamente riconosciuto.

Il pregiudicato sarebbe stato dunque bloccato dal militare a cui avrebbe giustificato la propria presenza in quel luogo affermato di essersi allontanato dal posto di lavoro per un’incombenza personale pur non avendo alcuna autorizzazione in tal senso.

Mentre era in corso la “difesa” del reo si sarebbero recati sul posto alcuni colleghi del militare i quali in seguito ad una perquisizione gli avrebbero ritrovato addosso un coltello il cui porto sarebbe vietato.

Una volta terminate le formalità di rito e portato in caserma per i controlli di routine, l’uomo è stato accusato del reato di evasione e sottoposto nuovamente ai domiciliari.