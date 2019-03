Sicilia, scappa dalla polizia e si schianta contro un’auto: 3 i feriti

Print This Post

Un incredibile incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Palermo.

In seguito ad un furto commesso al mercatino in via dell’Airone del capoluogo siciliano, un uomo sarebbe stato scoperto dagli agenti di polizia e avrebbe tentato la fuga a bordo della propria Fiat Panda.

Durante l’inseguimento però, il ladro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo addosso ad una Citroen C3, a bordo della quale si trovavano tre persone, tra cui una bambina, rimasta ferita.

In seguito al sinistro sarebbero stati chiamati i soccorritori

del 118 i quali, una volta precipitati sul posto, avrebbero trasportato i

feriti in ospedale per le cure del caso.

Per quanto riguarda l’uomo invece i poliziotti l’avrebbero bloccato e portato

in commissariato per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia