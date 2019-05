Sicilia, scaricano liquami tossici nel terreno: arrestati dipendenti di società rifiuti

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla sezione dei forestali hanno arrestato nella giornata di ieri due impiegati della società Energeticambiente srl per i reati di inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti.

A quanto pare i due uomini, rispettivamente responsabile operativo per l’Italia meridionale e procuratore di 2° livello con funzioni di capo cantiere, pare che abbiano sfruttato la loro posizione all’interno della società che ha in appalto il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il Comune di Alcamo e di altri della provincia di Trapani per poter sversare nel terreno dei rifiuti liquidi prodotti dalla frazione organica dei rifiuti urbani e gettato la terra da spazzamento prelevate dal servizio di pulizia delle strade.

Al termine degli accertamenti dunque, i due sono stati i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa da parte della direzione distrettuale antimafia di Palermo.