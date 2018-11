Sicilia, scippa anziana ma viene incastrato da un video: arrestato 28enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato un tunisino di 28 anni per furto ai danni di una signora anziana.

A quanto pare il ragazzo sarebbe stato incastrato da una telecamera di sicurezza che avrebbe inquadrato proprio il momento in cui si sarebbe avvicinato, indossando una felpa con un cappuccio, a due anziane che camminano tranquille in piazza del Plebiscito avvicinandosi alle loro spalle e scippando la borsa a una delle due che, in preda alla violenta colluttazione, è caduta rovinosamente a terra.

Una volta fatto il colpo, il 28enne, per evitare di essere identificato, si era disfatto della felpa oltre che della borsa sottratta alla malcapitata che, dopo il furto è stata soccorsa immediatamente con un’ambulanza e successivamente condotta in ospedale dove è stata medicata per ferite alle gambe e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Di Pietro Geremia