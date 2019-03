Sicilia, scippa borsa a pensionata e si compra Tablet e cellulare: arrestato 54enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palazzolo Acreide, paese in provincia di Siracusa, hanno arrestato nella giornata di ieri un 54enne del posto per il reato di furto.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari pare infatti che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, abbia scippato la borsa con dentro 500 euro in contanti per poi andare in un negozio di telefonia tentando di riciclare il denaro comprandosi un telefonino e un tablet.

Sfortunatamente per lui però le forze dell’ordine, su segnalazione della vittima, sono riuscite a rintracciarlo prima che riuscisse ad effettuare la transazione portandolo in caserma e destinandolo agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo nel tribunale di Siracusa.