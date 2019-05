Sicilia, scippa turista e scappa in moto: beccato 33enne

Print This Post

In seguito ad una solerte indagine investigativa portata avanti dalle forze dell’ordine di Catania nella giornata di ieri è stato arrestato uno scippatore di 33 anni.

A quanto pare l’uomo, originario del posto, aveva sradicato dal braccio di una giovane turista russa una borsa di una nota marca di abbigliamento fuggendo successivamente in moto.

Immediatamente dopo il furto la giovane ha denunciato tutto al personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico il quale, grazie ad una precisa descrizione del ladro e del motociclo da lui usato, sono riusciti in men che non si dica ad individuare il malfattore in viale Vittorio Veneto potendolo così bloccare ed ammanettare.

In seguito alle formalità di rito, lo scippatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida su disposizione del pm.