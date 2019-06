Sicilia, scippa una borsa ma scappando si schianta a terra: grave 31enne

Connect on Linked in

Il Karma ha pensato di regolare molto amaramente i conti con un pregiudicato 31enne originario di Catania.

A quanto pare infatti la scorsa notte un malvivente a bordo di un’Honda Sh guidata da un complice avrebbe scippato la borsa di una donna per poi darsela a gambe levate. Durante la fuga però, proprio per via della folle velocità, lo scooter si sarebbe scontrato con una Volkswagen Polo facendo così schiantare al suolo lo scippatore.

In seguito al sinistro sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118 i quali hanno portato il ferito presso il pronto soccorso del Policlinico dove i medici hanno ritenuti gravissime le sue condizioni dando una prognosi riservata.

In attesa del suo recupero, il malvivente è stato posto in stato di arresto da carabinieri per furto con strappo in concorso. Del complice, che sarebbe fuggito riuscendo a rubare una Fiat Panda ad un passante che si era fermato per prestare i soccorsi, si sono perse le tracce.