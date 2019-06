Sicilia, scontro mortale sulla A19 Palermo – Catania: una donna morta, tra i feriti anche una bimba

Connect on Linked in

Ancora sangue sulle strade siciliane, oggi pomeriggio intorno alle 13.00 , sull’autostrada A19 Palermo – Catania, a causa di un gravissimo incidente ha perso la vita una donna.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di Gelso Bianco, nel sinistro sarebbero coinvolte 4 persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, l’auto sulla quale viaggiavano, mamma, figlia , la nonna e la sorella della nonna, in direzione Catania, si sarebbe fermata sulla corsia di emergenza a causa di un malore della bimba, in quel momento un furgone che precedeva la vettura in sosta avrebbe investito in pieno l’auto.

Tutti gli occupanti della vettura sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

Un automobilista di passaggio, medico cardiologo presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ha avvertito la centrale operativa del 118 che ha inviato un mezzo di soccorso ed ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in autostrada.

Fondamentale anche l’aiuto di alcuni camionisti che si trovavano sul posto che hanno asportato la portiera dell’auto permettendo ai soccorritori di estrarre i feriti .

A causa del forte impatto, una delle donne che si trovava in auto è deceduta l’altra si trova ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La mamma e la figlia sono state trasportate all’ospedale Cannizzaro di Catania.