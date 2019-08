Sicilia, scontro traghetto yacht: 5 i feriti

Print This Post

Una episodio pari solo alle scene cinematografiche dei film di azione quella avvenuta nella giornata di ieri in Sicilia.

Per cause ancora da accertare, un traghetto con a bordo ben 350 turisti si sarebbe scontrato con uno yacht al largo delle Isole Eolie. In seguito al frontale si sarebbero precipitati sul posto gli uomini della Guardia Costiera chr avrebbero carico i passeggeri di entrambe le imbarcazioni e trasportati al porto di Lipari.

Stando alle prime indiscrezioni l’incidente marittimo avrebbe provocato 5 feriti di cui uno grave che sarebbero stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti in loco con un’ambulanza e l’elisoccorso per trasportare il ferito grave presso il Policlinico di Messina.

Sul curioso sinistro la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe aperto un’inchiesta mentre ad occuparsi dell’accertamento della cause che hanno portato alla collisione delle imbarcazioni è l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.