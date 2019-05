Sicilia, scooter contro auto: deceduto 39enne

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri a Palermo.

Intorno alle 9.30 pare che all’interno dello Zen, noto quartiere del capoluogo siciliano, uno scooter Yamaha Tmax si sia scontrato con una Fiat Panda.

In seguito all’impatto, avvenuto precisamente in via Fausto Coppi, il conducente dello scooterone sarebbe stato sbalzato a terra battendo violentemente la testa contro il duro asfalto.

Immediati sono stati i soccorsi degli operatori del 118 i quali avrebbero trasportato in codice rosso il centauro, un 39enne con due figli piccoli, presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove sarebbe deceduto poco dopo nonostante gli sforzi dei medici.

Sul luogo del mortale sinistro anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari atti la chiarire la dinamica dei fatti.