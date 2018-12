Sicilia, scooter contro doblò: morto un 17enne

Print This Post

Una domenica tragica quella appena trascorsa nella provincia di Catania.

Nella mattinata di ieri un giovane di soli 17 anni alla guida del suo scooter Honda Sh pare che si sia scontrato frontalmente con un furgoncino Fiat Doblò.

L’incidente è avvenuto è avvenuto a Biancavilla lungo la la strada provinciale 156, in contrada Erbe bianche dove il 17enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro il mezzo che proveniva dalla corsia opposta rimettendoci purtroppo la vita.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118 che

non hanno potuto fare alttro che costatare la morte del giovane, si sono recati

i vigili urbani per i rilievi di rito atti a verificare l’esatta dinamica de

sinistro.

Di Pietro Geremia