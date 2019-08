Sicilia, scoperta piantagione di canapa indiana: arrestato 52enne(Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, durante un posto di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nel quartiere Brancaccio, hanno tratto in arresto T..F., 52 anni palermitano , per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla guida di una Opel Corsa, in via Conte Federico, al momento del controllo si è mostrato subito impaziente e nervoso, ciò ha indotto i militari ad effettuare una perquisizione. Nel cofano del veicolo venivano recuperati, dentro un sacchetto per la spesa, 50 infiorescenze di marijuana.

L’uomo, non è riuscito a spiegare la provenienza di quanto rinvenuto, i militari dell’Arma, quindi, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno scoperto che l’uomo era proprietario di un terreno a Ciaculli e recatisi con lui sul posto, hanno scoperto una piccola piantagione di canapa indiana.

Sono state rinvenute 18 piante in piena fioritura e grammi 530 di marijuana posti ad essiccare. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

L’uomo al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ieri mattina l’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.