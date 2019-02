Sicilia, scoperti a cacciare in zone protette: denunciati 7 cacciatori

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al nucleo forestali di Palermo, coadiuvati dalle guardie zoofile del WWF, hanno sorpreso 7 cacciatori all’interno della riserva “Natura 2000” sita a Mazzarino.

Nel dettaglio, i cacciatori sono stati individuati in seguito ad un normale controllo sull’attività venatoria edizione contrasto del fenomeno del bracconaggio al seguito del quale le forze dell’ordine hanno scoperto la mancanza di titoli autorizzativi oltre all’utilizzo di strumenti non consentiti come un richiamo acustico elettromagnetico.

Al termine dei controlli i cacciatori sono stati identificati e deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria e le loro armi, compresi richiami illegali, sono state sequestrate.

Di Pietro Geremia