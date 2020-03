Sicilia, scoperti altri 11 furbetti del reddito di cittadinanza

Connect on Linked in

Nei giorni

scorsi gli uomini della guardia di finanza hanno scoperto ben 11 furbetti del

reddito di cittadinanza.

L’operazione

delle fiamme gialle sarebbe avvenuta a Partinico, paese in provincia di

Palermo, a seguito di un controllo fiscale effettuato presso una onlus che

opera nel settore delle ambulanze in cui, secondo quanto ricostruito dagli

investigatori, 11 soci avrebbero ricevuto un avanzo di gestione dei soldi

pubblici versati dall’Asp sotto forma di rimborso spese.

Una pratica che non solo non era prevista nello statuto ma che avrebbe generato

una sorta di pagamento per gli individui coinvolti che percepivano il reddito di

cittadinanza che adesso verrà cancellato o rimodulato da parte dell’Inps.