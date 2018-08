Sicilia, scoperto cadavere di una donna di 45 in una riserva naturale

Connect on Linked in

Decisamente un brutto weekend quello appena trascorso per la provincia di Siracusa. All’interno della riserva naturale di Cavagrande, situata tra le località di Cassibile e Avola, è stato scoperto il corpo senza vita è di una 45 enne impiegata e madre di due figli la cui scomparsa era stata denunciata qualche giorno fa. A quanto pare, nella sera della vigilia di ferragosto la donna si era allontanata volontariamente da casa la sera facendo perdere le proprie tracce. Dopo lunghe ore di attesa senza che tornasse, la famiglia ha così deciso di denunciarne la scomparsa alle forze dell’ordine le quali hanno fatto immediatamente partire le ricerche finite purtroppo nella macabra scoperta, in fondo a un dirupo della riserva, del cadavere della donna. Una volta recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco di Catania, sulla salma è stata predisposta l’autopsia per stabilire le cause della morte.

Di Pietro Geremia