Sicilia, scoperto cadavere in in immobile abbandonato: indagano i carabinieri

Un macabro ritrovamento è stato fatto nella giornata di ieri all’interno di un immobile abbandonato di Palermo.

A quanto pare infatti in una palazzina sita in via Zagara nel capoluogo siciliano, alcuni residenti avrebbero trovato il corpo di un uomo privo di vita.

Fatta l’ama scoperta, sono immediatamente stati allertati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini atte a scoprire l’identità dell’uomo e le ause della sua morte.

Dalle prime analisi sul cadavere pare che si tratti di un 55enne anni di nazionalità ucraina che, stando a quanto parso al medico legale intervenuto sul luogo, non presenterebbe segni di violenza.

Di Pietro Geremia