Sicilia, scuolabus non ha l’assicurazione: multato dai vigili

Nella giornata di ieri uno scuolabus di proprietà del Comune di Marsala è

stato multato da parte degli uomini della polizia municipale.

Ad una analisi degli incartamenti, partiti in seguito ad una segnalazione da

parte dei genitori degli alunni sull’emissione dei gas di scarico che avrebbero

fatto supporre la sua mancata revisione, sembra che il mezzo, che è stato pure

sequestrato, fosse privo di copertura assicurativa.

In seguito ad ulteriori analisi gli agenti municipali avrebbero inoltre

scoperto come la targa del bus fosse stata cambiata con un’altra targa senza

però averne dato una pronta comunicazione alla compagnia assicuratrice.

Una volta evidenziati tutti gli inadempimenti, gli agenti avrebbero dunque emanato

una sanzione amministrativa di circa 800 euro.