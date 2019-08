Sicilia, sega albero e gli cade addosso: grave un 33enne

Print This Post

Un gravissimo incidente lavorativo è avvenuto nella giornata di ieri a Resuttano, paese in provincia di Caltanissetta.

Un uomo di 33 anni era impegnato in delle operazioni di segatura di un albero presso un’azienda agricola del posto quando, improvvisamente, l’arbusto su cui stava lavorando gli sarebbe caduto addosso colpendolo violentemente al volto. Sentendo le urla dello sfortunato lavoratore i presenti avrebbero chiamato i sanitari del 118 i quali in men che non si dica si sarebbero

precipitati sul posto per trasportare l’infortunato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove, una volta stabilizzato, i medici avrebbero deciso di trasferirlo presso il reparto di chirurgia maxillofacciale del Civico di Palermo.

Le sua condizioni sarebbero stabili e nei prossimi giorni i dottori decideranno se intervenire chirurgicamente o meno in base ai danni riportati dall’incidente.

Di Pietro Geremia