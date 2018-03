Sicilia, selezionati 10.180 disabili idonei all’assistenza

Connect on Linked in

L’assessorato regionale alla Sanità in una nota ha annunciato di aver dato il via libera all’assistenza per 10.180 disabili gravissimi in Sicilia.

Dopo la ricognizione da parte delle aziende sanitarie provinciali delle 31.812 istanze pervenute in regione al 30 gennaio 2018 infatti, sono state selezionate come idonee ben 10.180 domande che, grazie al decreto firmato dall’assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali Mariella Ippolito, riceveranno così i benefici non ancora erogati al 31 dicembre 2017.

“E’ in corso, presso l’assessorato alla Salute – si legge ancora nella nota -, lo studio di un progetto che consenta, sfruttando i Piani Nazionali per la Salute, di poter incrementare il personale delle Unità di Valutazione Multidisciplinari delle Asp, per procedere in tempi più brevi e aumentare il numero dei piani individuali di assistenza previsti dalla legge”.

Di Pietro Geremia