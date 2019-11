Sicilia, sequestra anziana e poi la rapina: fermato 36enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato un 36enne del posto con l’accusa di sequestro di persona a scopo di rapina.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, indagato anche per evasione dai domiciliari a cui era stato sottoposto per un’altra rapina commessa in provincia, con una scusa avrebbe fatto salire sulla propria auto una donna di 84 anni per poi portarla in luogo poco frequentato di Catania finendo così col rubarle la fede nuziale, un anello, una catenina e la borsa contenente un cellulare di vecchia generazione.

Una volta depredata, la povera anziana sarebbe stata scaraventata a terra dal malfattore lasciandola così ferita e dolorante mentre lui se la dava a gambe levate.

Solo grazie alle solerte indagini poste in essere dai carabinieri del comando provinciale etneo, i quali si sarebbero serviti della visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, sarebbe stato possibile identificare ed arrestare l’indagato il cui fermo sarebbe stato successivamente convalidato dal Gip.