Sicilia, sequestrata cava usata come deposito di rifiuti tossici

I carabinieri appartenenti al Noe di Catania hanno sequestrato nella giornata di ieri una cava sita in contrada Guastella a Vittoria, paese in provincia di Ragusa.

Stando a quanto emerso dalle analisi dei militari del Nucleo Tutela Ambiente pare che il posto, esteso circa 8.000 metri quadrati, sia stato il deposito illegale di ben 300 tonnellate di rifiuti tossici che potrebbero essere anche potenzialmente nocivi per la salute degli abitanti nelle località limitrofe.

Una volta terminati i controlli e proceduto al sequestro del posto nonché di beni per il valore di circa un milione di euro, gli stessi proprietari della cava sono stati indagati per associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti.