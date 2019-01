Sicilia, sequestrate ambulanze della morte: operavano senza defibrillatore e con personale incompetente

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della guardia di Finanza di Paternò, paese in provincia di Catania, hanno sequestrato due ambulanze risultate irregolari.

L’operazione ha avuto inizio durante un posto di blocco dove le fiamme gialle hanno fermato un’ambulanza con a bordo un malato che stava per essere trasportato in ospedale.

In seguito ad accertamenti, pare che non solo il mezzo fermato fosse sprovvisto delle autorizzazioni prescritte dalla normativa regionale ma anche della revisione annuale, delle necessarie dotazioni di attrezzature sanitarie di bordo come il defibrillatore semi automatico oltre ad avere all’interno personale addirittura senza abilitazioni professionali.

Una vera e propria ambulanza fuori legge che, insieme alla sua sorella appartenente alla stessa ditta, il quale proprietario era stato già denunciato e rinviato a giudizio dalla procura di Catania per il caso delle “Ambulanze della morte”, sono state poste sotto sequestro.

Di Pietro Geremia