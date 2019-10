Sicilia, sequestrato intero centro commerciale cinese: trovati 20.000 oggetti contraffatti

Print This Post

Un intero centro commerciale cinese è stato sequestrato nei giorni scorsi da parte degli uomini della guardia di finanza di Palermo.

L’edificio, inaugurato a Borgetto poco tempo fa, sarebbe stato attenzionato dalle fiamme gialle le quali in un blitz sarebbero riuscite a sequestrare oltre 20mila articoli tra materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, articoli per la casa, piccola pelletteria, orologi, prodotti cosmetici e dispositivi informatici non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e con marchio CE falso.

Una volta terminati i controlli, durante i quali sarebbero emersi 5 lavoratori in nero, i militari avrebbero denunciato il responsabile alla procura di Palermo per il reato di contraffazione nonché elevato nei suoi confronti delle sanzioni pecuniarie che ammonteranno tra i 500 e gli oltre 25mila euro.