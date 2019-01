Sicilia, servito detersivo al posto dell’acqua: asportato stomaco ad un 28enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È finito nel peggiore dei modi il rito del caffè per un imprenditore siciliano di 28 anni.

A quanto pare il ragazzo si era recato presso un bar in provincia di Lecce per quello considerato da molti come il sacro rito del caffè.

Per un drammatico errore però, anziché l’acqua per sciacquare la bocca gli è stato servito del detersivo brillantante per lavastoviglie la cui ingestione gli ha purtroppo provocato una grave reazione manifestatasi con vomito e infiammazione dell’esofago che ha portatato complicanze tali da rendere necessaria l’asportazione dello stomaco.

Sul caso hanno indagato gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno appurato che il detersivo fosse contenuto in una bottiglietta d’acqua della quale il dipendente non era a conoscenza.

Di Pietro Geremia