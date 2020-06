Sicilia, servizio “Alloggiati Web”: Importanti comunicazioni per l’utilizzo

Print This Post

Nelle ultime settimane sono giunte da parte di decine di utenti numerose segnalazioni di malfunzionamento del portale “Alloggiati Web” per la comunicazione dei dati degli ospiti delle strutture ricettive.

Dagli accertamenti effettuati direttamente dal C.E.N. di Napoli si è appurato che la problematica ha interessato solamente gli utenti che utilizzavano il predetto portale collegandosi alla rete internet mediante il browser “Google Chrome” e che per superare il disservizio basta il browser “Internet Explorer”.

Si ricorda, inoltre, a tutti i gestori di strutture ricettive della provincia e a tutti gli utenti interessati ad ottenere le credenziali per il servizio Alloggiati Web che sul sito ufficiale della Questura di Agrigento, nell’apposita area “Sportello Virtuale Alloggiati Web”, è presente tutta la modulistica per interagire con gli Uffici della Polizia di Stato dislocati su tutto il territorio della provincia, ognuno per la propria competenza territoriale.