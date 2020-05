Sicilia, servono ai clienti cibo scaduto: chiuso ristorante e sequestrati prodotti

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri dell’isola di Ortigia

hanno chiuso un ristorante del posto per la non idoneità infrastrutturale

nonché per la presenza di cibo avariato.

I controlli dei militari, avvenuti in collaborazione con il personale della

ASP-SIAN di Siracusa, sono stati portati avanti al fine di garantire il

rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e l’applicazione

dei relativi regolamenti comunitari dove, una volta ultimate le verifiche,

sarebbe risultato uno scarso livello di pulizia della struttura con carenze

igienico sanitarie inerenti l’inadeguata conservazione degli alimenti e la

inidonea funzione sia dei servizi igienici che di quelli destinati al cambio

del personale.

Una volta ultimati i controlli dunque, ai proprietari del ristorante è stata

comminata una sanzione amministrativa di € 1000 oltre al sequestro

amministrativo di circa 75 kg di vari prodotti alimentari scaduti o privi di

etichetta di riconoscimento/tracciatura.